تحالف العدوان السعودي يعلن عن هجمات يمنية تستهدف الرياض وجيزان

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الى ذلك قال تحالف العدوان السعودي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ان : "‌‎اعتداء بصاروخ باليستي سقط بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة" التابعة لمنطقة جيزان جنوب المملكة."



وأضاف البيان أن المعلومات الأولية تفيد "بإصابة مقيم بإصابة طفيفة وجارٍ تقييم الأضرار بالموقع".



ولفت بيان التحالف الى أن الاستجابة الفورية للتهديد تحتم التعامل بحزم لهذا الاعتداء ؛ مُشيرًا إلى أن هذه المحاولة الثالثة لاستهداف المنطقة الصناعية.

ولاحقا أعلن التحالف عن اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين انطلقتا من محافظة الجوف اليمنية، مشيرا إلى "تصعيد حوثي باستخدام الصواريخ الباليستية والمسيرات ".