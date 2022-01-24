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شاهد: إصابتان وأضرار مادية بسقوط صاروخ باليستي على السعودية

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات السعودية، أن شخصين اُصيبا إثر سقوط صاروخ بالستي أطلقه اليمنيون على منطقة جازان جنوبي المملكة.

العالم - اليمن

وشنت القوات الصاروخية اليمنية، فجر اليوم الإثنين، هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات في العمق السعودي والاماراتي واستهدفت مواقع استراتيجية وعسكرية. وقالت القوات المسلحة اليمنية، إنها ستعلن عن عملية عسكرية واسعة في العمقين السعودي والإماراتي خلال الساعات القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الصاروخ سقط في المنطقة الصناعية في جازان، وأشارت الى اصابة شخصين بجروح طفيفة.

وأظهرت مشاهد مصورة سيارات وجدرانا محطمة جراء سقوط الصاروخ الذي أحدث فجوة في الأرض.

ریاض

كما تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد عن الآثار الناجمة عن سقوط الصاروخ على المنطقة الصناعية.

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