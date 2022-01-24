اللواء صفوي: حقبة جديدة بدأت في حياة سياسة إيران الخارجية

العالم - ايران

في كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر الوطني "ايران ودول الجوار" صباح اليوم الاثنين، قال اللواء صفوي: ان حقبة جديدة بدأت في سياسة ايران الخارجية، مضيفا: لقد أذهلت سياسة التعاون مع الشرق والتنمية الشاملة مع الصين وروسيا الأعداء الغربيين ، والمنافسين الإقليميين، وبعض العناصر في داخل البلاد، واثارت انفعالهم.

وقال رئيس مركز ابحاث مستقبل العالم الاسلامي: عشية القرن الخامس عشر الهجري والاحتفال بانتصار الثورة الاسلامية، أصبحت إيران قوة إقليمية لا يمكن إنكارها.

ومضى قائلا: وتابع: المفهوم النظري وسياسة الجوار الإيراني هو أننا نريد رسم كيفية تخطيط استراتيجية التنمية السياسية والاقتصادية والأمنية والسياحية والأكاديمية والبيئية مع كل من الدول الخمس عشرة المجاورة في السنوات العشرين المقبلة.

واردف صفوي قائلا: وقال "هدفنا هو تحقيق تفاهم ومصالح مشتركة وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التهديدات.