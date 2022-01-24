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بالفيديو.. الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي:

عملية سيف القدس زرعت القلق لدى الكيان الصهيوني

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور ان القلق الاسرائيلي موجودا منذ تأسيس الكيان.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان هناك مشروعان يتصارعان في الكيان الصهيوني، وهما السوق المشروعة وهي التسمية التي اطلقتها قوى الهيمنة، والقلعة المغلقة التي عنوانها الجدار الفاصل بين الاراضي المحتلة عام 1948 والضفة الغربية. مشيرا الى انه على الكيان ان يقرر بانه يريد ان يكون سوقا مفتوحة او يحصن نفسه داخل القلعة. وان يحصن الكيان نفسه داخل قلعة يدل على ان هذا الكيان قلق جدا على وجوده.

معن بشور اكد ان عملية سيف القدس والانتفاضات التي شهدتها الاراضي المحتلة كانت لها اهمية واسعة في زرع القلق لدى الكيان الصهيوني.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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