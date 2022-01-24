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بالفيديو.. منسق شبكة قادمون معا:

الإحتلال الإسرائيلي قام بالقوة ولن ينتهي الا بالقوة

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

قال منسق شبكة قادمون معا الدكتور وليد محمد علي ان عملية سيف القدس الاخيرة هي حلقة من حلقات متراكمة من مواجهة المشروع الصهيوني في الاراضي المحتلة.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان ما حدث من مقاومة شعبية باهرة لفلسطينيي 48 كما الضفة اثناء معركة القدس لا يقل تأثيرا عن المعركة العسكرية.

الدكتور وليد محمد علي اشار الى ان موقف فلسطينيي 48 تجاه عملية سيف القدس يؤكد ان الكيان الصهيوني ورغم مرور سبعين سنة على احتلاله الاراضي الفلسطينية لم يتمكن من تحويل هذا الجزء من أبناء الشعب الفلسطيني الى اداة من أدوات الكيان.

وأكد ان كل الاوهام التي زرعت عند البعض بانه بالامكان ان يصبح هذا الكيان دولة، فإن هذا وهم. مضيفا ان طبيعة هذا الكيان هي ان الاحتلال قام بالقوة ولن ينتهي الا بالقوة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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