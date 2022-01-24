الإحتلال الإسرائيلي قام بالقوة ولن ينتهي الا بالقوة

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "نوافذ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان ما حدث من مقاومة شعبية باهرة لفلسطينيي 48 كما الضفة اثناء معركة القدس لا يقل تأثيرا عن المعركة العسكرية.

الدكتور وليد محمد علي اشار الى ان موقف فلسطينيي 48 تجاه عملية سيف القدس يؤكد ان الكيان الصهيوني ورغم مرور سبعين سنة على احتلاله الاراضي الفلسطينية لم يتمكن من تحويل هذا الجزء من أبناء الشعب الفلسطيني الى اداة من أدوات الكيان.

وأكد ان كل الاوهام التي زرعت عند البعض بانه بالامكان ان يصبح هذا الكيان دولة، فإن هذا وهم. مضيفا ان طبيعة هذا الكيان هي ان الاحتلال قام بالقوة ولن ينتهي الا بالقوة.

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