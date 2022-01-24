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مراسلة العالم تتحدث عن:

فرحة اليمنيين باستهداف العمقين السعودي والاماراتي

الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

أفادت مراسلة العالم في اليمن ان هناك فرحة شعبية ورسمية كبيرة في اليمن بعد ان دكت صواريخ القوات اليمنية العمقين السعودي والامارات وكونها جاءت ردًا على تصعيد تحالف العدوان الهستيري ضد الشعب اليمني.

العالم - خاص بالعالم

وقالت مراسلة العالم في حوار مباشر خلال تغطية خاصة لعملية القوات اليمنية بالعمقين السعودي والإماراتي،أن الشعب اليمني تفاعل بشكل كبير مع هذه العملية النوعية الواسعة كونها جاءت ردًا على تصعيد تحالف العدوان السعودي الاماراتي ضد الشعب اليمني.

وتابعت أن: عملية "إعصار اليمن الثانية" هی امتداد لعمية اعصار اليمن الاولى، ومن خلالها أكدت القوات اليمنية جهوزيتها الكاملة لتوسيع هذه العمليات النوعية لمواجهة تصعيد تحالف العدوان السعودي ضد الشعب اليمني بالتصعيد.

واشارت مراسلتنا، الى ان "عملية اعصار اليمن الثانية" حملت تحذيرًا للشركات الاجنبية المتواجدة في الامارات، بان هذا البلد لم يعد بلدًا امنًا، ايضًا جاءت هذه العملية تاكيدًا للبيات التي صدرت في الايام السابقة من قبل القوات الليمنية بانها اذا قالت فعلت واذا خططت نفذت.

وقالت مراسلتنا، حتى الان لم تصدر اي اخبار أو معلومات رسمية عن الخسائر التي طالت العمق السعودي والاماراتي بعد استهدافها من قبل القوات اليمينة، مشيرة الى ان خلال الساعات القادمة ستصدر بيانات من القوات المسلحة اليمنية من اجل الاعلان عن حجم الخسائر والاضرار التي تكبدتها السعودية والامارات جراء هذا الاستهداف المشروع.

هذا وقد شنت القوات المسلحة اليمنية هجوما واسعا في العمقين السعودي والإماراتي، استهدف مواقع استراتيجية وعسكرية.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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