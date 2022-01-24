العميد عابد الثور: الامارات باتت في منزلق خطير

العالم - خاص بالعالم

وقال عابد الثور في حوار مباشر مع قناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة لعملية القوات اليمنية التي استهدف العمقين السعودي والاماراتي، إن الامارات يجب عليها ان تدرك ان ميزان قوة القوات اليمينة يتعاظم بناء على تحرك عداونها ضد الشعب اليميني، وان اسناد الكيان الصهيوني واميركا لها لم ولن يحميها من صواريخ القوات اليمينة.

وأكد الخبير العسكري أن الامارات منطقة الاستهداف العسكرية الاولى للقوات اليمينة، موضحًا أن الامارات يجب عليها ان تدرك القوة التي وصلت اليها القوات اليمنية واللجان الشعبية وتطور سلاحها وقدرتها على ان تحقق ضربات نوعية في ان واحد على هدفين.

واشار عابد الثور الى ان القوات اليمينة، باستهدافها العمق الاماراتي، وجهت رسالة مباشرة للامارات بانها قادرة على ان تجعل جغرافية دولية الامارات تحت استهداف وقصف صواريخها وذلك ردًا على ما ترتكبه الامارات من جرائم وعدوان ضد الشعب اليميني.

هذا وقد شنت القوات المسلحة اليمنية هجوما واسعا في العمقين السعودي والإماراتي، استهدف مواقع استراتيجية وعسكرية.

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