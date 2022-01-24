الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢
١٠:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

خبير يكشف عن بوابة يستخدمها متحور "أوميكرون" لغزو جسم الإنسان

خبير يكشف عن بوابة يستخدمها متحور
الإثنين ٢٤ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

كشف مدير مركز الأبحاث الجينية الروسي، أندريه إيسايف، أن متحور أوميكرون يمكن أن يتسرب إلى جسم الإنسان من خلال العينين.

العالم-منوعات

وأوضح إيسايف أن "العين غالبا ما تكون بوابة لانتقال العدوى"، مشيرا إلى أن مثل هذه الحالات عادة ما ترافقها علامات المرض المتمثلة في التهاب الملتحمة، يليه صداع وسيلان في الأنف.

ووفقا لمدير مركز الأبحاث الجينية، هناك مرضى أصيبوا بمتحور "دلتا" في أكتوبر الماضي، وفي يناير أصيبوا مرة أخرى بفيروس كورونا، مضيفا أن هذه الحالات على الأغلب هي إصابات بمتحور "أوميكرون".

وفي وقت سابق، أكد الخبير في مجال الأمراض المعدية، نيكولاي ماليشيف، في مقابلة مع صحيفة "Nation News"، على أهمية مراقبة التدابير الوقائية وتشديدها في ظل تفشي متحور "أوميكرون".

تجدر الإشارة إلى أن متحور "أوميكرون"، الذي تم اكتشافه في شهر نوفمبر الماضي في جنوب إفريقيا، يعد السلالة الأسرع انتشارا مقارنة بباقي السلالات التي تم اكتشافها منذ ظهور فيروس كورونا.

تصنيف :

روابط ذات صلة

اوميكرون يلغي احتفالات عيد الميلاد في اوروبا واميركا

اوميكرون يتفوق على تدابير الغرب الوقائية ويستنزف بهجة الاعياد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

احتجاز رئيس بوركينا فاسو في معسكر للجيش

قيادي في حركة انصار الله: الامارات تغامر بمستقبل الشركات الاجنبية داخل اراضيها

فلسطين تحذر من النتائج الكارثية للسياسات العنصرية الإسرائيلية

حملة اعتقالات "اسرائيلية" ضد الفلسطينيين

الرياض تقترح عقد ملتقى الأعمال العراقي-السعودي المقبل في بغداد

الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 6381 إصابة بفيروس كورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة