الديمقراطي الكردستاني: لا توافق مع الاتحاد الوطني ومنصب الرئيس ليس حكرا لأحد

العالم - العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال الناطق باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، في بيان، إن "الهدف من كل اجتماعات الحزب الديمقراطي الكردستاني مع باقي الأحزاب الكردستانية هو إعداد برنامج كردستاني وايجاد رأي مشترك بشأن مستقبل العراق"، واصفاً بيان الاتحاد الوطني الأخير بالـ"غير منصف".

وأضاف، أن "هدفنا هو تشكيل وفد مشترك من كل الأطراف الكردستانية"، مبيناً أن "ممثلي الاتحاد الوطني لم تكن لديهم الصلاحيات لاتخاذ قرار، حيث انسحبوا من دون علمنا".

وأشار إلى أن "منصب رئيس الجمهورية هو ليس ملك طرف واحد او شخص واحد"، عاداً "عدم تصويت ممثلي الاتحاد الوطني على هيئة رئاسة البرلمان هو كسر للوحدة".

وأكد على "ضرورة أن يحظى مرشح رئيس الجمهورية بتأييد القوى الكردستانية".

وأعلن الاتحاد الوطني، أمس الأحد، أن برهم صالح هو مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وأوضح المكتب السياسي للاتحاد، أن "مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني اجتمع بحضور بافل طالباني لمناقشة الوضع السياسي العراقي والاستحقاقات الدستورية لشعبنا وتشكيل الحكومة".

وأكد طالباني خلال الاجتماع على "احقية الاتحاد بمنصب رئيس الجمهورية الذي هو استحقاق الكرد والاتحاد الوطني ويصر على هذه الحقوق، رغم أن الاطراف الاخرى قدمت مرشحيها بعيدا عن التوافقات".