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بأكثر من 50 قذيفة.. دبابات "برادلي" الامريكية تقصف سجن الحسكة (فيديو)

الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

استهدفت دبابات "برادلي" الأمريكية، مساء الاثنين، بأكثر من 50 قذيفة سجن الصناعة الذي يتحصن به عناصر تنظيم "داعش" في الحسكة شمال شرقي سوريا.

العالم-سوريا

وقالت مصادر محلية في مدينة الحسكة، إن دبابات "برادلي" الأمريكية قصفت بشكل عنيف سجن الصناعة في حي غويران.

وأشارت إلى أن الدبابات الأمريكية استهدفت بأكثر من 50 قذيفة سجن الصناعة بمدينة الحسكة الذي يتحصن به عناصر تنظيم "داعش".

واستقدمت القوات الأمريكية مدرعات "برادلي" القتالية الثقيلة من قاعدتها غير الشرعية شمالي الحسكة، إثر سيطرة "داعش" على سجن الصناعة.

وعادت الاشتباكات إلى محيط السجن، صباح الاثنين، بعد هدوء استمر لساعات على كامل محاور الاشتباك إثر محاولة اقتحامه من قبل القوات الأمريكية.

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بأكثر من 50 قذيفة.. دبابات "برادلي" الامريكية تقصف سجن الحسكة (فيديو)

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