بأكثر من 50 قذيفة.. دبابات "برادلي" الامريكية تقصف سجن الحسكة (فيديو)

العالم-سوريا

وقالت مصادر محلية في مدينة الحسكة، إن دبابات "برادلي" الأمريكية قصفت بشكل عنيف سجن الصناعة في حي غويران.

وأشارت إلى أن الدبابات الأمريكية استهدفت بأكثر من 50 قذيفة سجن الصناعة بمدينة الحسكة الذي يتحصن به عناصر تنظيم "داعش".

واستقدمت القوات الأمريكية مدرعات "برادلي" القتالية الثقيلة من قاعدتها غير الشرعية شمالي الحسكة، إثر سيطرة "داعش" على سجن الصناعة.

وعادت الاشتباكات إلى محيط السجن، صباح الاثنين، بعد هدوء استمر لساعات على كامل محاور الاشتباك إثر محاولة اقتحامه من قبل القوات الأمريكية.