انقطاع ضخم للتيار الكهربائي يشمل عدة دول في آسيا الوسطى

العالم - أسيا والباسفيك

وبحسب "سبوتنيك" أن انقطاع التيار الكهربائي مرتبط بحادث في منظومة الطاقة التي تربط دولا في آسيا الوسطى، إذ انقطعت الكهرباء في كازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان.

وأكدت أن مطار بيشكيك تحول إلى نظام عمل المولدات الداخلية الخاصة بالمطار بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

وحثت قيادة شرطة العاصمة الأوزباكستانية طشقند سكان العاصمة على عدم استخدام المركبات الشخصية إلا في حالة الضرورة القصوى بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

في وقت سابق، ذكرت وزارة الطاقة الأوزباكستانية أنه في الساعة 9.00 في التوقيت المحلي، كان هناك انقطاع في التيار الكهربائي في عدد من مناطق البلاد، ويجري التحقيق في الأسباب.

وجاء في الرسالة على قناة "Telegram" التابعة لمديرية الشؤون الداخلية المركزية: "حاليا توجد اختناقات مرورية على طرقات العاصمة بسبب إشارات المرور المعطلة. نطلب من سكان طشقند عدم استخدام وسائل النقل الشخصية إلا في حالة الضرورة القصوى".