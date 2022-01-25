إرتفاع عدد شهداء مجزرة السجن الإحتياطي في محافظة صعدة

العالم - خاص بالعالم

وأوضح وزير الصحة اليمني طه المتوكل أن:"عدد ضحايا المجزرة المروعة بالسجن الاحتياطي بلغ 91، فيما بلغ عدد الجرحى 236 جريحاً، معتبراً هذا العدد الكبير دليلا على حجم بشاعة الجريمة".

محافظ صعدة محمد جابر عوض، أكد أن السجن الاحتياطي المستهدف زاره الصليب الأحمر، وأن التحالف السعودي يعلم أنه سجن ومع ذلك أقدم على جريمته، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحاكمة القتلة ومن أمر بهذه الجريمة.

كما أدان محافظ صعدة المواقف اللامسؤولة لمجلس الأمن الدولي ومنظمات الأمم المتحدة نتيجة صمتها وتواطؤها مع الجلاد ضد الضحية.



الجريمة البشعة هذه، لم تمر بدون عقاب، فالجيش اليمني واللجان الشعبية، اذاقوا العدوان السعودي والامارتي أشد العذاب.



واعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمني، العميد يحيى سريع، إن القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير نفذا عملية عسكرية واسعة تحت عنوان 'عملية إعصار اليمن الثانية'، استهدفت القوات من خلالها العمقين السعودي والإماراتي.



الجرائم السعودية الامارتية لم تتوقف، حيث شن طيران العدوان الإماراتي سلسلة غارات على العاصمة صنعاء والمحافظة.

كما شن غارات على منطقة جربان بمديرية سنحان، وغارتين على مديرية أرحب، بالإضافة إلى تدمير شبكة الاتصالات بغارتين في جبل حرورة بمديرية الحصن بخولان.

صنعاء التي ردت على هذه الجرائم باستهداف العمق السعودي والاماراتي، توعدت بالمزيد من الضربات الموجعة في حال لم تكف دول العدوان عن جرائمها ضد الشعب اليمني وتوقف الحرب التي شارفت على نهاية عامها السابع وادت حتى الان الى استشهاد 47 ألفا من اليمنيين.

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