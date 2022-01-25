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القوى اليمنية تستغرب التجاهل الدولي لمجازر العدوان

الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

باستهجان واسع قابلت الأوساط والقوى اليمنية تنديدات بعض الأنظمة الإقليمية والدولية بهجمات صنعاء على العمقين السعودي والإماراتي.

العالم - مراسلون

إذ تستنكر صنعاء وكافة مؤسسات الدولة فيها ما تصفها بالمواقف المتحيزة والبيانات المخزية لبعض الأنظمة التي ارتفع نعيقها وتباكيها بإدانة الضحية دون الجلاد رغم أن الضربات اليمنية دفاعية فقط وفي إطار الرد المشروع.

وتبدى القوى اليمنية استغرابها من تجاهل عديد أنظمة وهيئات عربية ودولية لما يرتكبه تحالف العدوان من اعتداءات وجرائم ومجازر وتدمير البُنية والمقدرات على مدى سنوات في اليمن.

وآخر ذلك استهداف مقاتلاتها الحربية للسجن الاحتياطي بصعدة ومبنى الاتصالات في الحديدة وقصف منازل سكنية في صنعاء ومحافظات أخرى، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين.

وفيما يثني المسؤولون اليمنيون على المواقف المشرفة لبعض الدول إزاء الحرب على اليمن، يأملون على أقل تقدير من بقية الأنظمة الوقوفَ على مسافة متساوية، وإدانة ما يتعرض له الشعب اليمني من مجازر مروعة وحصار جائر، من باب المسؤولية الإنسانية والأخلاقية.

وتستغرب صنعاء مما تصفه بالموقف السلبي والمتخاذل للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحميلها مسؤولية فشل جهود السلام، ووقوفهم إلى جانب المعتدين وما يمارسون من ضغوط لابتزاز أنظمة ومراكز القرار لتغطية انتهاكاتهم.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. القوى اليمنية تستغرب التجاهل الدولي لمجازر العدوان

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