إتفاقية تعاون لمدة 10 أعوام بين الهلال الأحمر الإيراني والعراقي

العالم - إیران

جاء ذلك بناء على اتفاقية للتعاون المشترك تم توقيعها بين رئيس جمعية الهلال الأحمر الإیراني بيرحسين كوليوند ونظيره العراقي ياسين أحمد عباس.

ومن أهم بنود الاتفاقية؛ تقديم الخدمات الطبية في مستوصفات المركز الطبي للحج والزيارة التابع لجمعية الهلال الأحمر الإیراني في المدن المقدسة كربلاء والنجف والكاظمية وسامراء، والتعاون لاستقبال وعلاج المرضى العراقيين للعلاج في الجمهورية الإسلامية وتقديم خدمات التأهيل لهم وكذلك التعاون المتبادل وإنجاز الإجراءات اللازمة في مجال إنتاج وتصدير الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية وإنجاز عملية التطعيم.

وتبلغ فترة الاتفاقية 10 أعوام وتم تنظيمها في إطار 7 بنود ومقدمة.

هذا وأکد وزير الصحة العراقي هاني العقابي على التزام بلاده باتخاذ تدابير لمنع دخول مرضى كورونا إلى إیران، وقال: بناء على طلب إیران، قمنا بزيادة الرقابة على إصدار شهادات اختبار فيروس كورونا (PCR) سلبية في مطاري بغداد والنجف.

والتقى رئيس جمعية الهلال الأحمر الإیراني بيرحسين كوليوند بوزير الصحة العراقي في بغداد وبحث معه سبل مراقبة الحدود البرية والجوية للبلدين لمنع دخول وخروج المصابين بمرض كورونا والمزيد من المتابعة لمنع إصدار شهادات اختبار فيروس كورونا (PCR) سلبية مزيفة في العراق.

وقال وزير الصحة العراقي، هاني العقابي خلال اللقاء: قمنا باغلاق ثلاثة مختبرات في بغداد كانت تقوم بإصدار شهادات اختبار فيروس كورونا (PCR) سلبية مزيفة للمسافرين المغادرين للعراق دون إجراء فحوصات.

وأضاف: بناء على طلب إیران بذلنا قصارى جهدنا لمتابعة هذا الموضوع عن كثب.

ورحب وزير الصحة العراقي باقتراح رئيس جمعية الهلال الأحمر الإیراني بيرحسين كوليوند لإعداد قائمة بالمختبرات الموثوقة في كلا البلدين وقال: سنقوم قريبا بإدراج عدد محدد من المختبرات الموثوقة لمراقبتها في العراق، حتى يتمكن المسافرون الذين يغادرون العراق، من دخول إیران بشهادات اختبار فيروس كورونا (PCR) سلبية صادرة من هذه المختبرات فقط.