باسيل: في حدا مصمم يعمل الحرب

العالم - لبنان

جاء ذلك في تغريدة للنائب جبران باسيل، عبر حسابه على "تويتر"، حيث كتب: "في حدا اختار يتعاقب حتى يمنع الحرب الاهلية، وفي حدا وافق ينسحب حتى ما يسمح بالحرب الأهلية، بس في حدا مصمم يعمل الحرب، ومش مهم إذا طعن حليفه بالضهر او خان تفاهم لمصالحة تاريخية. المهم ينفذ أجندة خارجية وتوقع الفتنة بلبنان. الخيار هو بين ميليشياوي مهووس بالحرب وابن دولة يعمل لمنعها".

وامس اعلن رئيس الوزراء اللبناني الاسبق سعد الحريري تعليق حياته السياسية في البلاد داعيا اعضاء تياره، تيار المستقبل، الى ان يحذوا حذوه في ذلك.