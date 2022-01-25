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لوكسمبورغ: الحظر الأميركي على إيران غير إنساني

لوكسمبورغ: الحظر الأميركي على إيران غير إنساني
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

انتقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في برلمان لوكسمبورغ إيف غروشتن الحظر الأميركي على إيران لاسيما في موضوع اللقاحات ووصفه بأنه غير إنساني، عادّا واشنطن قوضت الثقة بالاتفاقيات الدولية.

العالم - إيران

ووصف غروشتن، خلال اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو المغلقة اليوم الثلاثاء مع رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية وحيد جلال زاده، قرار الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي بأنه لايقبل التبرير.

وعدّ الخطوة الأميركية هذه بمثابة "استهزاء بالثقة في الاتفاقيات الدولية" لأن المعاهدات تقوم على الثقة والالتزام المتبادلين.

وأعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان لوكسمبورغ عن أمله بتوصل محادثات فيينا إلى اتفاق نهائي.

ورحب غروشتن باقتراح حول انعقاد اجتماع بين غرف التجارة والمؤسسات الاقتصادية في البلدين ، وأعرب عن أمله في أن تؤدي مثل هذه الاتصالات إلى توسيع التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولوكسمبورغ في المجالات التجارية.

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