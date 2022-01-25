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لاول مرة.. دورية سورية روسية على الحدود الجوية السورية والجولان

لاول مرة.. دورية سورية روسية على الحدود الجوية السورية والجولان
الثلاثاء ٢٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

نفذت طائرات القوات الجوية الروسية والقوات الجوية السورية أول دورية مشتركة على الحدود الجوية للجمهورية العربية السورية بما في ذلك مرتفعات الجولان.

العالم - سوريا

وأكدت صحيفة " thedrive" أنه إذا أصبحت مثل هذه التحليقات منتظمة، فإنها ستزيد بشكل كبير من قدرة القوات الجوية السورية على حماية مجالها الجوي بشكل أساسي من الهجمات الجوية الإسرائيلية.

شاركت مقاتلات "MiG-23" ومقاتلات "MiG-29" التابعة للقوات الجوية السورية، و"Su-35"، وقاذفات "Su-34" وطائرات الإنذار "A-50" من الجانب الروسي. وانطلقت الطائرات من قاعدة حميميم الروسية ومطار سيكال والضمير قرب دمشق.

وقال قائد الرحلة: "انطلقنا اليوم ولأول مرة بتشكيلات قتالية موحدة وأسسنا تفاعلاً مع طياري الجمهورية العربية السورية. نحن نفهم بعضنا البعض تمامًا".

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