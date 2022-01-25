نائب بالمستقبل: جعجع متورط حتى النّخاع بطعن التيار ورئيسه بظهورهم

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و قال البعريني في سلسلة تصريحات على وسائل التواصل الإجتماعي أنه طالعنا ​سمير جعجع​ بموقف خبيث يُحاول الظّهور عبره بمظهر الحريص والمُحِب لتيار المستقبل​ ولجمهور رّئيس ​الحكومة​ الراحل ​رفيق الحريري​ ولعموم أهل ​ السنة​ في لبنان​، لكن الحقيقة بخلاف ذلك، وقد أثبتت كل الأحداث الماضية أنه متورط حتى النّخاع في طعن تيار المستقبل ورئيسه في ظ هورهم وفي رقابهم، وهذه حقائق ثابتة ولم تعد تخفى على أحد.

و أشار الى انه أما إدّعاء الحرص والاهتمام للقفز الى المقدمة، ولوراثة تيار المستقبل، فهو لا يعدو كونه محاولات مكشوفة سترتد على صاحبها بالخيبة والخذلان، لأن السّنة كانوا وسيبقون ما بقيَ هذا البلد أهل دولة وأهل وفاء، ولن يسمحوا لمن طعنهم أن يتوثّب نحو حمل رايتهم وتقدم صفوفهم. ومن يعش يرَ.

وقد قال جعجع على الرغم من تباينات عدة اعترت العلاقة بيننا وبين الحريري وتحديدا في المقاربات السياسية المتعلقة بالحكم، الا أنني لا أستطيع إلا ان أبدي تعاطفي الشخصي مع الشيخ سعد.