بالصور..سقوط ثلاثة صواريخ في الانبار

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وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إنه "بالساعة 21:25 من مساء هذا اليوم اعلمنا مدير قسم شرطة قضاء الكرمة عن سقوط ثلاثة صواريخ موجهة".

وبين أنها "من اتجاه منطقة ذراع دجلة وسقطت في قضاء الكرمه الأول في منطقة شارع عشرين في فتحة تصريف المياه والثاني في كراج البلدية والثالث في منطقة الرشاد خلف المضيف"، مبينا أن "احد الصواريخ لم ينفجر".

وأكد أن "الحادث لم يسفر عن اي اضرار مادية، لكن تسبب باصابة طفل، وشخص اخر بجروح طفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى الكرمة العام لتلقي العلاج".

وأوضح أنه "تم تطويق المكان واتخاذ الاجراءات اللازمة، وان خبير المتفجرات وصل الى المكان في محاولة لرفع الصاروخ".