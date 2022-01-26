مقاومون فلسطينيون يطلقون النار صوب قوات الاحتلال شرق نابلس

العالم - فلسطين

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مسلحين أطلقوا النار من سيارة مسرعة تجاه نقطة عسكرية إسرائيلية بين مستوطنتي "إيتمار وألون موريه".

وزعمت قوات الاحتلال عدم وقوع إصابات في صفوف جنودها، لكنها انتشرت بكثافة في المنطقة بحثاً عن منفذي العملية.

كما أغلقت قوات الاحتلال حاجز بيت فوريك، ومنعت المواطنين من المرور؛ ما تسبب بأزمة خانقة في المنطقة.

ويمر في المنطقة طريق استيطاني بين مستوطنتي "ألون موريه" و"ايتمار" قرب بلدة بيت فوريك.

وتصاعدت المقاومة المسلحة والشعبية في مدن الضفة الغربية خصوصا جنين ونابلس تصاعدا لافتا خلال الآونة الأخيرة، خاصة في المدّة التي تزامنت مع معركة “سيف القدس” في غزة والعدوان على القدس والضفة وأراضي الـ48.

وبحسب التقرير السنوي الصادر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس بالضفة الغربية، فقد ضاعفت المقاومة خلال 2021 من عملياتها المؤثرة، في الضفة الغربية والقدس، ونوعت من أساليبها في مواجهة الاحتلال والمستوطنين.

ووفق التقرير، بلغ عدد العمليات المؤثرة (441) عملية، مقابل نحو مئة عملية في عام 2020، في حين بلغ مجمل عمليات المقاومة بما فيها المقاومة الشعبية (10850) عملية بما يمثل ضعفها عام 2020.

وبلغت عمليات إطلاق النار على أهداف الاحتلال (191) عملية بما يمثل تصاعدا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة، وعودة لشبح انتفاضة الأقصى.

وتوسعت المقاومة في عمليات استهداف منشآت وآليات وأماكن عسكرية للاحتلال بالحرق، حيث رصدت (112) عملية، و(18) عملية تحطيم لمركبات الاحتلال.