العراق.. استهداف مسقط رأس الحلبوسي واصابة مدنيين اثنين

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، إن "عملا إرهابيا جبانا يستهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".

وأضافت أن "الصاروخ الاول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع 20 امام دار احد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما ادى الى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة".

ويأتي الاستهداف بعد ساعات على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا في العراق على إعادة انتخاب الحبلوسي على رأس الهيئة التشريعية.