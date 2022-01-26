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العراق.. استهداف مسقط رأس الحلبوسي واصابة مدنيين اثنين

العراق.. استهداف مسقط رأس الحلبوسي واصابة مدنيين اثنين
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، الثلاثاء، عن وقوع عمل إرهابي استهدف قضاء الكرمة في محافظة الانبار مسقط رأس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

العالم-العراق

وقالت الخلية في بيان، إن "عملا إرهابيا جبانا يستهدف قضاء الكرمة مسقط رأس رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، حيث سقطت ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في مركز القضاء، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".

وأضافت أن "الصاروخ الاول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع 20 امام دار احد المواطنين والثالث سقط في منطقة الرشاد، مما ادى الى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة".

ويأتي الاستهداف بعد ساعات على مصادقة المحكمة الاتحادية العليا في العراق على إعادة انتخاب الحبلوسي على رأس الهيئة التشريعية.

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