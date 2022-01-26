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الرئيس العراقي يدين استهداف مقر رئيس البرلمان ويدعو لتوحيد الصف

الرئيس العراقي يدين استهداف مقر رئيس البرلمان ويدعو لتوحيد الصف
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

أدان رئيس الجمهورية العراقية، برهم صالح، استهداف مقر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في محافظة الانبار مساء الثلاثاء بصواريخ كاتيوشا.

العالم-العراق

وقال صالح في تغريدة على تويتر: "الهجوم الذي طال مقر رئيس مجلس النواب في الانبار واسفر عن إصابة مدنيين، عمل إرهابي مُستنكر، وتوقيته يستهدف استحقاقات وطنية ودستورية".

وأضاف "يجب رص الصف الوطني والتكاتف لحماية السلم الأهلي ومنع المتربصين، ومواصلة الطريق نحو تشكيل حكومة عراقية تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب لتطلعات شعبنا".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت عن "سقوط 3 صواريخ نوع كاتيوشا في مركز قضاء الكرمة في محافظة الأنبار مسقط راس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".

وبينت ان "الصاروخ الاول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع ٢٠ امام دار احد المواطنين والآخر سقط في منطقة الرشاد، مما ادى الى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة".

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