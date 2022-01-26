بارزاني: هجوم الكرمة تصعيد خطير يستهدف زعزعة استقرار العراق

العالم-العراق

وأدان بارزاني في تغريدة بتويتر :"بشدة الهجوم الإرهابي الشنيع الذي استهدف قضاء الكرمة، مضيف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي".

واكد ان "هذا التصعيد الخطير يستهدف زعزعة الامن والاستقرار في العراق، نتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت مساء أمس عن "سقوط 3 صواريخ نوع كاتيوشا في مركز قضاء الكرمة في محافظة الأنبار مسقط راس رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد أن انطلقت من جهة ذراع دجلة باتجاه مركز القضاء".

وبينت ان "الصاروخ الاول سقط خلف مرآب البلدية، فيما سقط الثاني في شارع ٢٠ امام دار احد المواطنين والآخر سقط في منطقة الرشاد، مما ادى الى جرح اثنين من المواطنين المارين بجروح طفيفة".