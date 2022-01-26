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محكمة أردنية تقرر سجن البرلماني السابق العجارمة 12 عاما

محكمة أردنية تقرر سجن البرلماني السابق العجارمة 12 عاما
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

على إيقاع هتافات حادة وعشائرية الطابع مجددا، قررت محكمة أمن الدولة عقوبة السجن لـ12 عاما بحق عضو البرلمان المفصول والذي تحول إلى رمز شعبي معارض، أسامة العجارمة، بتهمة المساس باستقرار المجتمع وتعريضه للخطر وتهديد الملك حسب بينات الادعاء.

العالم - الأردن

وتجمع في الصباح الباكر أمام مقر المحكمة العشرات من أنصار العجارمة وأقاربه ونشطاء الحراك، في فعالية “متأخرة جدا” للضغط على المحاكمة، لكن السلطات الأمنية اتخذت التدابير وقررت العقوبة بعيدا عن ضغوط الشارع.

وسُمعت من مؤيدي العجارمة هتافات تحذر من سجنه وتطالب بمحاكمة دولية وتتوعد الحكومة.

لكن المحكمة أصدرت حكمها صباح الأربعاء في جلسة علنية بحضور وكلاء الدفاع عن المتهمين والمدعي العام، ووضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 12 عاما والرسوم بعد تجريمه بالتهم المسندة له من النيابة العامة.

كما قررت المحكمة في الوقت نفسه، الحكم على باقي المتهمين المشتركين مع المتهم الأول بالوضع في الأشغال المؤقتة لمدد تتراوح ما بين سبعة وثمانية أعوام.

وفي التفاصيل، فقد كانت نيابة محكمة أمن الدولة قد أحالت أسامة العجارمة ومتهمين آخرين لمحكمة أمن الدولة. ومن خلال البينات المقدمة خلال جلسات المحكمة، وجهت المحكمة المتهمين جميعاً تهمة القيام باأفعالٍ من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة، وثبت قيامهم بتصنيع مواد ملتهبة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، وتعاطي المواد المخدرة للمتهم الأول، كما ثبت للمحكمة ارتكابه لأركان وعناصر تهمة تهدد حياة جلالة الملك.

وعلى إثر فصل المتهم الأول أسامة العجارمة من مجلس النواب التاسع عشر، تولّد في ذهنه وبالاشتراك مع باقي المتهمين، العمل سوياً على تحريك الشارع الأردني ضد نظام الحكم السياسي ومؤسساته والأجهزة الأمنية والدعوة إلى العصيان، حيث قام بدعوة بعض فئات من المجتمع الأردني متخذاً من التجمعات والتظاهرات التي كان يقوم بتنظيمها طريقة لاحداث حراك شعبي.

وتصدرت قضية السجين العجارمة الآن رغم أجواء الطقس الباردة جدا، حيث أعلنت الحكومة الأردنية وقوات الأمن العام حالة الطوارئ القصوى بانتظار عاصفة ثلجية عميقة ستضرب البلاد حسب التنبؤات، بعد عصر الأربعاء.

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محكمة أردنية تقرر سجن البرلماني السابق العجارمة 12 عاما

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