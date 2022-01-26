الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢
١١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

يونيسف: مخاوف بشأن مصير مئات الأطفال في سجن الحسكة

يونيسف: مخاوف بشأن مصير مئات الأطفال في سجن الحسكة
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٢٥ بتوقيت غرينتش

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن المخاوف تتزايد بشأن مصير مئات الأطفال في سجن سوري سيطر عليه عناصر من داعش الارهابي، بعد اشتباكات على مدى ستة أيام مع قوات سوريا الديمقراطية التي تسعى لاستعادة السيطرة عليه.

العالم-سوريا

ويقع قرابة 850 طفلا في مرمى النيران بينما تحاول قوات سوريا الديمقراطية "قسد" اقتحام السجن في مدينة الحسكة بعدما سيطر عليه "داعش" مساء يوم الخميس، ما أدى إلى مقتل العشرات.

وقالت جولييت توما المديرة الإقليمية للإعلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يونيسف ل‍رويترز "من الصعب جدا تصور ما يشهده هؤلاء الأطفال من فظائع".

وأضافت "حياة هؤلاء الأطفال في خطر مباشر".

وهرب عشرات من ارهابيي داعش إلى المنطقة المحيطة بالسجن في هجوم الخميس الذي شمل تفجير سيارة ملغومة قرب بواباته، بينما سيطر سجناء آخرون على جزء من المجمع.

وتقول "قسد" إن عدد القتلى حاليا يبلغ نحو 200 سجين و27 من قواتها، بينما استسلم أكثر من 550 سجينا. والاشتباكات مستمرة حيث لا يزال تنظيم "داعش" الارهابي يتحصن في بعض المباني.

تصنيف :

روابط ذات صلة

أحداث سجن الحسكة.. عودة الهدوء إلى المدينة

مخاوف من نقل «الدواعش» إلى البادية: صفقة أميركية «غامضة» تُنهي تمرّد الحسكة

اشتباكات سجن الصناعة في الحسكة وأسباب تأخر الحسم 

مواصلة تقديم المساعدات للعائلات النازحة في الحسكة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هذا ما قاله الكاظمي خلال زيارته للشريط الحدودي مع سوريا

تسجيل أعلى مستوى من الإصابات اليومية بكورونا منذ بدء الجائحة بكوريا الجنوبية

الصحة الايرانية: اکثر من 11 الف إصابة و 29 وفاة جديدة بكورونا

التهديد اليمني أكثر من جدي إبن زايد في فخ إبن سلمان.. النموذج الإماراتي مستهدف سعودياً

محكمة أردنية تقرر سجن البرلماني السابق العجارمة 12 عاما

يونيسف: مخاوف بشأن مصير مئات الأطفال في سجن الحسكة