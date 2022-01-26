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اختراق هاتف مسؤولة في "هيومن رايتس" بلبنان ببرنامج بيغاسوس الاسرائيلي

اختراق هاتف مسؤولة في
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

اعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ هاتف مديرة قسم الأزمات والنزاعات ومديرة مكتب العاصمة اللبنانية بيروت، لما فقيه، استُهدف ببرنامج "بيغاسوس" للتجسس، الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية "NSO"، خمس مرات، بين نيسان وآب الماضيين.

العالم_لبنان

وأخطرت شركة "آبل" فقيه، في 24 تشرين الثاني الماضي، بأنّ مهاجمين تدعمهم إحدى الدول استهدفوا هاتفها الشخصي من نوع "آيفون". وتأكد فريق أمن المعلومات في "هيومن رايتس ووتش" من اختراق أجهزة "آيفون" الحالية والسابقة الخاصة بفقيه، بواسطة برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلية، بعد تحليل جنائي. وراجع فريق مختبر الأمن في "منظمة العفو الدولية" التحليل، وأكد النتائج.

وأفادت "هيومن رايتس ووتش" بأن اخترق هاتف فقيه تم باستغلال ثغرة "زيرو-كليك"، أي من دون أن تفعل صاحبته أي شيء، مثل النقر على رابط. وهذه تقنية هجوم متطورة ومعقدة وفعالة في اختراق الأجهزة ويصعُب أيضاً على المُستهدَف اكتشافها أو منعها.

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