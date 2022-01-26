الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢
٠٥:٣٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قبيل دورة الأولمبياد الشتوية.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في بكين

قبيل دورة الأولمبياد الشتوية.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في بكين
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلنت عاصمة الصين بكين، اليوم الأربعاء، تسجيلها 14 إصابة جديدة بكوفيد-19، وذلك مع بدء الجولة الثالثة من اختبارات كورونا لملايين الأشخاص في سياق الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية.

العالم - أسيا والباسفيك

وحسب "AP" كثفت بكين الاجراءات الصارمة المعمول بها حاليا لمواجهة جائحة كورونا، في الوقت الذي تحاول فيه القضاء على أي تفش قبل الألعاب الأولمبية الشتوية التي سيقام حفل افتتاحها ببكين في غضون تسعة أيام.

وأعلنت هذا الأسبوع أن كل من يشتري أدوية الحمى أو الصداع أو نوعين آخرين من الأدوية سيخضع لاختبار كوفيد-19 في غضون 72 ساعة.

وأجريت اختبارات لجميع سكان منطقة فنغتاي البالغ عددهم 2 مليون نسمة، حيث اكتشفت معظم الإصابات في بكين، للمرة الثالثة منذ نهاية الأسبوع الماضي. كما أجريت اختبارات للكشف عن فيروس كورونا في التجمعات السكنية والأحياء في أماكن أخرى من بكين.

وسجلت الصين 24 حالة إصابة محلية بكوفيد-19 جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بينها 14 حالة في بكين، مقارنة بخمس حالات في بكين و18 على مستوى البلاد يوم أمس.

روابط ذات صلة

قبل 20 يوما من افتتاح الأولمبياد.. رصد إصابة محلية بـ"أوميكرون" في بكين

الصين توجه تحذيرا لأمريكا بشأن مقاطعتها الأولمبياد الشتوي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. هكذا أظهرت أحداث الحسكة إختراقا كبيراً في صفوف"قسد"

وزير الخارجية القطري يزور طهران يوم غد الخميس

تشاهدون الليلة في بانوراما.. معركة التهديدات بين روسيا والغرب..ومعارك"قسد"و"داعش"، فوضى المليشيات في غياب الدولة

بعد تعليقه العمل السياسي.. من سيرث مقاعد تيار المستقبل النيابية؟

قبيل دورة الأولمبياد الشتوية.. ارتفاع عدد إصابات كورونا في بكين

الجيش الصومالي: مقتل 20 من 'مسلحي الشباب' بعملية أمنية