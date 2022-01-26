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برلماني: أنبوب العقبة وربط الكهرباء بالسعودية محاولات لاستنزاف العراق

برلماني: أنبوب العقبة وربط الكهرباء بالسعودية محاولات لاستنزاف العراق
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

اعتبر عضو مجلس النواب العراقي، عارف عبد الجليل، الاربعاء، مشاريع ربط كهرباء العراق بالسعودية ومد انبوب نفطي الى الاردن ومصر بأنها محاولات لاستنزاف ثروة البلد ونهب خيراته وبقاءه اسيراً لتلك الدول.

العالم - العراق

وقال عبد الجليل لوكالة / المعلومة /، إن “مشروع ربط كهرباء العراق بالسعودية هو بمجمله قرار سياسي وابعاده سياسية وضمن المشروع الذي يدار ويحاك ضد العراق وليس لخدمة وتلبية حاجات الشعب العراقي في مجال الكهرباء الذي عانى منه لسنوات طويلة”.

وأضاف، أنه “بدلا من انفاق هذه الاموال الطائلة على مشاريع ليست خدمية ولا تعود بأي منفعة للعراق كان من الاصح توقيع الحكومة العراقية مع شركة سيمنز الألمانية لخدمة الواقع الكهربائي العراقي” ، مشيراً الى أن “الحكومة اعترفت بشكل رسمي عن منع امريكا من توقيع العقد لخدمة مصالح الشركات الامريكية الكهربائية التي جاءت بهم واشنطن الى العراق”.

واوضح عضو مجلس النواب ، أن “مشروع مد انبوب نفطي من البصرة الى الاردن ومصر ومشروع ربط كهرباء العراق بالسعودية وغيرها هي محاولات لاستنزاف ثروة العراق ونهب خيراته، كما انها محاولة لإبقاء بلدنا أسيراً لتلك الدول”.

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