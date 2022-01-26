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مصر تتأهل إلى ربع نهائي كأس إفريقيا بفوزها على ساحل العاج بركلات الترجيح

مصر تتأهل إلى ربع نهائي كأس إفريقيا بفوزها على ساحل العاج بركلات الترجيح
الأربعاء ٢٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش

تأهل المنتخب المصري إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية بفوزه على نظيره منتخب ساحل العاج بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

العالم- منوعات

يتبع...

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