عقد الجلسة الثانية من محاكمة متزعم زمرة الاحوازية الارهابية

العالم - ايران

وشهدت الشعبة 26 من محكمة الثورة بطهران، الاربعاء، وقائع الجلسة الثانية من متابعة ملف متزعم الزمرة الارهابية (حركة النضال)، حبيب فرج الله چعب والملقب بـ"حبيب أسيود" المتهم بتنفيذ عمليات ارهابية بمحافظة خوزستان (جنوب غرب ايران).

وفي بداية الجلسة، قال ممثل الادعاء العام، انه طبقا للتحقيقات الجارية، فإن حبيب فرج الله چعب، متهم بالإفساد في الارض عبر تشكيل زمرة باسم "حركة النضال العربي لتحرير الاحواز" وإدارتها وتزعمها، والتخطيط لعمليات ارهابية وتنفيذها وتخريب الاموال العامة من خلال تنفيذ مختلف العمليات.

وأضاف: ان المتهم اعترف في جلسات التحقيق بتشكيل زمرة "حركة النضال" الارهابية وقد بذل جهودا مكثفة لتجنيد 25 شخصا من المتطرفين وأنهم كانوا ينفذون تفجيرات وعمليات ارهابية.

وتابع: ان المتهم هرب من ايران واستقر في اوروبا وقام بإعادة تشكيل زمرته الارهابية ونظم خلية مسلحة جديدة في البلاد نفذ من خلالها عمليات ارهابية وتفجيرية.

ولفت ممثل الادعاء العام الى انه بعد القاء السلطات الدنماركية القبض على الرجل الاول في زمرة "حركة النضال" الارهابية المعروف بـ"حبيب نبكان"، تحول حبيب فرج الله چعب من الرجل الثاني الى الرجل الاول في هذه الزمرة. ثم تم عرض صور لاعضاء الزمرة تبين اقامتهم في دول اوروبية.

وبيّن ممثل الادعاء العام، ان هؤلاء العناصر مقيمون في الدنمارك وبلجيكا وينفذون من هناك عمليات ارهابية ضد مواطني الجمهورية الاسلامية، مطالبا هاتين الدولتين بتنفيذ الالتزامات لمكافحة الارهاب في إطار ميثاق جنيف، وتسليم هؤلاء العناصر الى ايران، لأنهم ينفذون عمليات ارهابية ضد مواطني الجمهورية انطلاقا من اراضي هاتين الدولتين.

ولفت الى ان زمرة "حركة النضال" عقدت عدة لقاءات مع جهاز المخابرات السعودية للحصول على التمويل اللازم وتنفيذ عمليات ضد نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية. ومازالت هذه الزمرة مستمرة في تواصلها مع السعودية.