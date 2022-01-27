انعزال كلي لمنطقة البقاع  في شرق لبنان بسبب كثافة الثلوج

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و حسب التقارير الواردة صباح اليوم الخميس كثافة الثلوج ادت الى انقطاع الطرقات كافة وخصوصا اتوستراد رياق بعلبك الدولي الذي يربط البلدات البقاعية.

وقد ادت العاصفة الى انقطاع الكهرباء خصوصا كهرباء زحلة التي ناشدت البلديات لفتح الطرقات للمباشرة بتصليح الاعطال الناتجة عن العاصفة، كما وطالبت البلديات البقاعية كافة وزارة الاشغال العامة بالمباشرة بفتح الطرقات او العمل على تأمين المازوت لاليات جرف الثلوج في البلديات نظرا لانقطاعها بشكل كامل في بعض المناطق.

و في منطقة حاصبيا جنوب شرق لبنان العاصفة الثلجية بلغت ذروتها ليلا، وتسبب تساقط الثلوج بإقفال كافة الطرقات الداخلية والفرعية، وتراوحت سماكة الثلوج التي بلغت ضفاف الحاصباني ما بين عشرة سنتيمترات وأكثر من متر في شبعا وقرى العرقوب المجاورة.

في وقت اقفلت كافة المدارس الرسمية والخاصة وكذلك المؤسسات الرسمية والمحلات التجارية أبوابها، بانتظار الخرافات والآليات المتعاقدة مع وزارة الأشغال والبلديات لتقوم بفتحها.

وأفادت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بيان أنه بناء على نشرة الطقس الصادرة عن مصلحة الارصاد الجوية، ستضرب موجة من الصقيع المناطق التي يفوق ارتفاعها ال 700 متر مما سيؤدي الى تشكل طبقة من الجليد على الطرقات خلال الليل وساعات الصباح الاول، لذلك تحذر المديرية قاطني المناطق المذكورة من التجول قبل التأكد من خالة الطرقات، مما قد يسبب انزلاقات وحوادث سير.

وذكرت المديرية المواطنين أن بامكانهم مراجعة غرفة العمليات على الرقم 112 بشكل دائم للاستفسار عن حالة الطرقات.