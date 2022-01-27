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إصابة جنديين إسرائيليين على حدود مصر

إصابة جنديين إسرائيليين على حدود مصر
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر عبرية، صباح الخميس، عن إصابة اثنين من جنود الاحتلال الإسرائيلي برصاص زملائهم بعد "تشخيص خاطئ" على الحدود مع مصر.

العالم - الاحتلال

وذكرت المصادر، أن قوة من كتيبة "كاركال" أطلقت النار على سيارة "لاندكروزر" قرب معبر "نيتسانا" مع مصر، بعد الاعتقاد أنها مملوكة لمهربين.

وأشارت إلى أنه اتضح أن "المركبة سرية" وتتبع لجيش الاحتلال.

وأوضحت المصادر أن جنديين إسرائيليين كانا بداخلها، أصيب أحدهما بجروح طفيفة وخرج من مستشفى سوروكا، أما الآخر فأصيب في يده، وسيخضع لعملية جراحية.

ولفت إلى أن قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الجنرال أليعازر توليدانو يحقق في "الحادث الخطير".

وازدادت في الآونة الأخيرة حوادث إصابة جنود من جيش الاحتلال على يد زملائهم، أو بسبب "خطأ سلاح"، وأدى ذلك إلى قتلى في بعض الحالات.

وفي 13 يناير/ كانون ثاني الجاري، أعلن جيش الاحتلال عن مقتل ضابطين في تبادل لإطلاق النار مع جندي قرب أريحا.

وذكر الجيش أن ضابطين قُتلا نتيجة "خطأ في تحديد الهوية"، خلال عمليات تأمين قرب معسكر تابع له في وادي الأردن.

وفي 18 يناير، أعلن جيش الاحتلال عن إصابة اثنين من جنود وحدة المستعربين الخاصة "دوفدفان" بانفجار قاذف بندقية خلال محاولة إصلاحه داخل قاعدة في منطقة "ميشور أدوميم" شرقي القدس المحتلة.

وسبق ذلك، في 3 يناير، مقتل ضابطين في سلاح الجو وإصابة ثالث بعد تحطم مروحيتهم العسكرية على ساحل مدينة حيفا المحتلة بسبب "خلل فني".

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