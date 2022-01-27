هاشتاغ الاردن: افتحوا المدارس والمساجد لإيواء اللاجيين..

العالم - نبض السوشيال

تركيزنا في حلقة هذا اليوم من (نبض السوشيال) سيكون على المحاور المذكورة المتعلقة بالانخفاض الجوي وتداعياته الانسانية والاجتماعية الذي يضرب مملكة الاردن وعموم المنطقة خلال الايام العشرة الماضية.

جاء في النشرة الجوية الكتابية المفصلة صباح هذا اليوم الخميس27 كانون ثاني/يناير 2022، وليوم غد الجمعة، في الاردن ان المنخفض يتحرك نحو الشرق و تتأثر المملكة تدريجياً بتيارات هوائية قطبية و رطبة مُندفعة خلف المُنخفض.

وتوقعت النشرة خلال الفترة من (صباح الخميس و حتى عصر الخميس) هطول الثلوج بين الحين و الآخر فوق المُرتفعات التي يزيد ارتفاعها عن 700متر عن سطح البحر في شمال ووسط المملكة مع إمتداد الهطولات نحو محافظة الكرك و أجزاء من الطفيلة.

وتوقعت ايضا انه اعتباراً من عصر الخميس و حتى ليلة الجمعة/السبت تشكلا للضباب الكثيف و هطول الأمطار و الأمطار المخلوطة بالثلوج في شمال ووسط المملكة، بالإضافة إلى محافظة الكرك. و يُتوقع استمرار تساقط الثلوج على فترات فوق المُرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000متر عن سطح البحر، تمتد دون ذلك الارتفاع على فترات.

واما في يوم السبت فتوقعت تاثر المملكة ببقايا المنظومة الجوية القطبية بعدما تتحرك شرقاً و استمرار بعض الأجواء غير المُستقرة.

من الطبيعي ان المنخفض الجوي يشمل ليس فقط الاردن بل عموم المنطقة حيث شهدت معظم المناطق السورية يوم أمس الأربعاء ذروة منخفض جوي كان قد بدأ تأثيره على البلاد وخاصة المنطقة الساحلية منذ مساء الثلاثاء ومن المتوقع ان تستمر فعاليته حتى يوم الجمعة القادم.

وبحسب ما ذكرته الأرصاد الجوية السورية فإن الطقس سيكون بين الغائم جزئياً والغائم بشكل عام مع استمرار هطول أمطار تكون غزيرة أحياناً على المناطق الساحلية ويمتد الهطول تدريجياً لباقي المناطق خلال ساعات بعد الظهر ويكون ثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 1200 متر، مضيفة “كما تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية وتزداد الفعالية مساء وينخفض مستوى الهطول الثلجي حتى 900 متر وما دون وذلك على المناطق الشمالية والجزيرة”.

نتابع الان اهم التغريدات الاردنية الخاصة بالمنخفض الجوي وتداعياته في المملكة، حيث غرد حساب (أهل الهمة - الجامعة الأردنية) قائلا:

اللّهم أغث أهلنا في المخيَّمات في هذا البرد القارس، اللّهم إن كانوا جوعى فأطعمهم، إن كانوا عراة فاكسهم، اللّهم الطف بهم وكن لهم عونًا ونصيرًا، اللّهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وأمددهم بمدد من عندك. #افتحوا_المدارس_لايواء_اللاجئين

غرد

الناشطة الاردنية (شموخ عزي) التي غردت قائلة:

إذاً ليس البرد هو المذنب فهو يقوم بمهمته الطبيعية الموسمية كعادته ، المذنب هو أنا ونحن وأنتم الذين نقبل بانعدام كل وسائل التدفئة ونسكت كي لانزعج باعتراضاتنا أناس لايملكون أي ذرة إحساس أو وازع من الضمير … #افتحوا_المدارس_لايواء_اللاجيين

​​​​​​​غرد حساب الناشط الاردني (QUSAI AL-AKAYLEH) الذي عرف عن نفسه بانه ماجستير (فيزياء طبية) - العلاج الاشعاعي للقلب بنشره صورة لطفل يبكي في احد مخيمات اللاجئين وبين الثلوج قائلا:

الناس يتجمدون فعلا:

People are literally freezing…!!! #افتحوا_المدارس_لإيواء_اللاجئين #افتحوا_المساجد_لإيواء_اللاجئ



غرد حساب الناشطة الاردنية (حلا) قائلة:

نداء للحكومة في هذا البرد : #افتحوا_المدارس_لإيواء_اللاجئين فعلوا الهاشتاق والمشاركة قبل وصول الثلوج مرة اخرى يرحمنا وإياكم الله.

قال حساب الناشطة الاردنية (لبابة الهواري)

#افتحوا_المدارس_لإيواء_اللاجئين جرب أن تبيت ليلة في العراء في هذا البرد وأخبرني عما سيحل بك! ما يحتاجه اللاجئون الآن أي تحرك لنقلهم إلى مكان فيه سقف وجدران؛ مدارس/مساجد/ صالات وإن كان مؤقتًا الوضع كارثي على دول بأكملها فكيف بعوائل رميت بالعراء مع شوادر من نايلون تسمى خيم!!

قال حساب الناشطة الاردنية (غادة) ان عاصفة ثلجية على الابواب وهنالك من يقطن في المخيمات التي لا تقي من البرد #افتحوا_المدارس_لإيواء_اللاجئين حل مؤقت فالبرد قاتل، فيما قال حساب الناشطة (مايا تاييم - Maya tayyem): ليه ما يفتحوا المساجد وللمدارس للاجئين السوريّن بشوووو بستنوووو اقسم بالله قلبي بتقطع عليهم #افتحوا_المدارس_لإيواء_اللاجئين



نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشطة الاردنية (علا عزت - Ola Ezzat) قائلة:

#عاجل وفاة ١٥ طفلا متجمداً فى مخيمات الشمال السوري بسبب الصقيع و القادم اسوأ بأجواء اشد برودة وهطول كثيف للثلوج هناك الأيام القادمة للأسف ! يا الله كن بعونهم و انزل عليهم رحمتك #انقاذ_النازحين

وفي تغريدة ثانية قالت (علا عزت - Ola Ezzat):

الناس يتجمدون فعلا على الحدود !!! افتحوا_المدارس_لإيواء_اللاجئين

People are literally freezing on borders!!! #Mültecilere_yardım_edin #open_schools_for_refugees #افتحوا_المدارس_لإيواء_اللاجئين