الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢
٠٣:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

6 دول بمجلس الأمن تطلب عقد جلسة طارئة حول الأوضاع في إثيوبيا

6 دول بمجلس الأمن تطلب عقد جلسة طارئة حول الأوضاع في إثيوبيا
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة، إن 6 دول أعضاء بمجلس الأمن طلبت عقد جلسة طارئة الخميس لمناقشة الأوضاع الإنسانية في إثيوبيا.

العالم- أوروبا

وأضافت المصادر للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن اسمها: أن الدول الست هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيرلندا وألبانيا والنرويج.

والأخيرة (النرويج) تتولى الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن لشهر يناير/كانون ثان الجاري.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تأكيد رسمي من البعثة النرويجية بشأن انعقاد الجلسة.

واندلعت حرب أهلية في إثيوبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد القوات الفيدرالية إلى تيغراي للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من "الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش الإثيوبي.

وبرر آبي أحمد الخطوة بأن قوات الجبهة هاجمت معسكرات للجيش الفيدرالي، وتعهد بتحقيق نصر سريع.

روابط ذات صلة

اجتماع خاص لمجلس حقوق الانسان حول اثيوبيا بطلب من الاتحاد الأوروبي

الأمم المتحدة تحذر من تطور النزاع في إثيوبيا إلى أعمال عنف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

"قسد" تكشف عن "جيوب داعشية" داخل سجن الحسكة

وزير اردني يدعو مواطنيه لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى

شاهد: تجمع امام مكتب الامم المتحده بطهران دعما للشعب اليمني المظلوم

6 دول بمجلس الأمن تطلب عقد جلسة طارئة حول الأوضاع في إثيوبيا

"تشاووش أوغلو" يكشف الموعد المحتمل لزيارة "بوتين" إلى تركيا

الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: خبراء تقنيون يحققون في الخلل الذي حصل