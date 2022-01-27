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قائد عسكري عراقي: شريطنا الحدودي مع سوريا ممسوك بقوة حديدية

قائد عسكري عراقي: شريطنا الحدودي مع سوريا ممسوك بقوة حديدية
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري، الفريق اول الركن عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، أن الشريط الحدودي العراقي السوري متماسك وممسوك بقوة حديدية.

العالم-العراق

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الخط الحدودي بين العراق وسوريا متماسك وممسوك بقوة حديدية من قبل رجال الحدود والجيش العراقي".

وأشار إلى أن "الشريط الحدودي سيعزز بشكل أكبر خلال الفترة القليلة المقبلة".

ووصل وفد امني رفيع برئاسة رئيس اركان الجيش الفريق الاول الركن عبد الامير يارالله، ضم نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري وقائد القوات البرية، الى قيادة عمليات غرب نينوى لتفقد قاطع المسؤولية والاطلاع على الاستعدادات والإجراءات المتخذة على طول الشريط الحدودي لنينوى.

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