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مجلس وزراء لبنان يستكمل دراسة موادّ الموازنة

مجلس وزراء لبنان يستكمل دراسة موادّ الموازنة
الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

واصل مجلس الوزراء اليوم الخميس، جلساته المفتوحة، برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وحضور جميع الوزراء، لدرس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022 والتي ستُستكمل غداً والأسبوع المقبل.

العالم - لبنان

وفي ختام الجلسة، أعلن وزير التربية ووزير الإعلام بالوكالة، عباس الحلبي، أنه «جرى درس المواد من 120 إلى 139، أي استكملت دراسة الموازنة بكلّ موادها».

وقال: «كنا اتفقنا في خلال درس مشروع هذه الموازنة أنه ينبغي، في حال إقرارها من قبل المجلس النيابي، أن يُعاد توزيع الدخل بما يحقّق منسوباً عالياً من العدالة الاجتماعية بعد الفجوات التي خلّفتها الأزمة الراهنة في نشوء طبقات أكثر غنى وطبقات أكثر سحقاً. وقد كانت هذه المواضيع مدار نقاش حيوي عميق، لأنّ الحكومة مدعوّة إلى بدء السعي لردم الهوة التي تزيد يوماً بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني.

وأشار إلى أنّه «جرى نقاش معمّق بشأن وضع الإدارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية، وجرى البحث في ضرورة شرح أهداف الموازنة للمواطنين»، معتبراً أنّ «الضوضاء الإعلامية التي أحاطت بتوزيع مشروعها لا تهدف إلا إلى الإمعان بتقليل الثقة بكلّ ما تجريه الدولة وهذا ليس بالتأكيد في مصلحة اللبنانيين».

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