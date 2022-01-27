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اعتقالات واسعة في النقب وتزايد مقتل جنود الإحتلال في التدريبات

الخميس ٢٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج غياهب الكيان على شاشة قناة العالم الإخبارية اهم تطورات في داخل الكيان الصهيوني منها اعتقالات واسعة في النقب المحتل وتواصل الاعتداءات على حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ومصادرة اراضي ابناء الناصرة وشفا عمر المحتلتين وتزايد مقتل جنود في جيش الإحتلال في التدريبات.

العالم - غياهب الكيان

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