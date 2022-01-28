المغرب يعيد فتح أجوائه أمام الرحلات الدولية اعتباراً من 7 فبراير

العالم - المغرب



وقالت الحكومة المغربيّة في بيان، إنّها «قرّرت إعادة فتح المجال الجوّي في وجه الرحلات الجوّية من وإلى المملكة المغربيّة ابتداءً من 7 فبراير، أخذاً بعين الاعتبار تطوّرات الوضعيّة الوبائيّة بالمغرب».



وستُعلن الحكومة لاحقا «الإجراءات والتدابير اللازم اتّخاذها على مستوى المراكز الحدوديّة والشروط اللازم توفيرها من طرف المسافرين»، لتنفيذ هذا القرار.



وسجل المغرب يوم أمس (الخميس) 5560 إصابة جديدة ب(كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الأخيرة، و897 حالة شفاء، و33 حالة وفاة.



ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس، العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى مليون و120 ألفا و87، منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس (آذار) 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء مليوناً و49 ألفاً و166 حالة بنسبة تعاف بلغت 93.7 في المائة، بينما بلغ عدد الوفيات 15 ألفا و270 حالة وبنسبة فتك بلغت 1.4 في المائة.