المشاركون في صلاة الجمعة بطهران يتضامنون مع الشعب اليمني+فيديو

العالم - ايران

وشارك المصلون في مسيرة التضامن مع الشعب اليمني، واطلقوا شعارات تندد بالحصار وقصف العدوان الوحشي للمدنيين والأبرياء اليمنيين.

وأدى القصف الوحشي للعدوان خلال الأسبوعيين الماضيين الى استشهاد المئات من اليمنيين، الى جانب تدمير العشرات من المنازل والاماكن العامة والبنى التحتية في اليمن.

وكان عدد من الطلبة الإيرانيين والأجانب قد تظاهروا يوم أمس الخميس أمام مبنى الأمم المتحدة في طهران في احتجاجا على الصمت الدولي ازاء العدوان السعودي الإماراتي على اليمن .. وطالب المشاركون بتحرك أممي وشعبي لإدانة هذا العدوان وإيقافه.