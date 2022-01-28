القومي: بعض بنود المبادرة الكويتية تتناقض مع أبسط حقوق شعبنا بالمقاومة

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اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أن "بعض البنود الواردة في المبادرة الكويتية، والإشارة إلى قرار الأحادية الدولية رقم 1559، تتناقض مع أبسط حقوق شعبنا بالمقاومة المسلحة للدفاع عن أرضنا المحتلة".

ورأى في بيان، أن "منح الحكومة اللبنانية مهلة زمنية محددة للرد، يشكل انتقاصا مقصودا من السيادة وإملاء خارجيا لا يتناسب مع الروابط القومية والعلاقات بين دول العالم العربي وشعوبه".

وإذ رحب الحزب "بأي مبادرة لمساعدة لبنان وتوثيق العلاقات العربية"، حث الحكومة اللبنانية على "اتخاذ الموقف الوطني بحفظ السيادة وعوامل القوة وأولها المقاومة المسلحة، والمحافظة على روابط الأخوة والتعاون مع دولة الكويت بما يخدم أبناء شعبنا في لبنان والكويت، وحفظ أفضل العلاقات مع العالم العربي".