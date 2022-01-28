الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢
١٢:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

القومي: بعض بنود المبادرة الكويتية تتناقض مع أبسط حقوق شعبنا بالمقاومة

القومي: بعض بنود المبادرة الكويتية تتناقض مع أبسط حقوق شعبنا بالمقاومة
الجمعة ٢٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

اشار الحزب السوري القومي في لبنان الى ان بعض البنود الواردة في المبادرة الكويتية تتناقض مع أبسط حقوق شعبنا بالمقاومة

العالم_لبنان

اعتبر الحزب السوري القومي الاجتماعي أن "بعض البنود الواردة في المبادرة الكويتية، والإشارة إلى قرار الأحادية الدولية رقم 1559، تتناقض مع أبسط حقوق شعبنا بالمقاومة المسلحة للدفاع عن أرضنا المحتلة".

ورأى في بيان، أن "منح الحكومة اللبنانية مهلة زمنية محددة للرد، يشكل انتقاصا مقصودا من السيادة وإملاء خارجيا لا يتناسب مع الروابط القومية والعلاقات بين دول العالم العربي وشعوبه".

وإذ رحب الحزب "بأي مبادرة لمساعدة لبنان وتوثيق العلاقات العربية"، حث الحكومة اللبنانية على "اتخاذ الموقف الوطني بحفظ السيادة وعوامل القوة وأولها المقاومة المسلحة، والمحافظة على روابط الأخوة والتعاون مع دولة الكويت بما يخدم أبناء شعبنا في لبنان والكويت، وحفظ أفضل العلاقات مع العالم العربي".

روابط ذات صلة

السفارة الأميركية في لبنان تتدخل في الانتخابات المقبلة

حماس تؤكد متابعتها جريمة مخيم البرج الشمالي

شاهد.. حزب الله حاضر في كلّ ساح.. فك الحصار الثلجي عن المحاصرين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الصحة الايرانية: اکثر من 16 ألف إصابة و 23 وفاة جديدة بكورونا

لافروف: تبني واشنطن حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا سيكون بمثابة قطع للعلاقات

سوريا وبيلاروس توقعان بروتوكولا لتطوير التعاون بين البلدين

الامن العراقي يتوصل لخيوط مهمة عن مهاجمي مطار بغداد

القومي: بعض بنود المبادرة الكويتية تتناقض مع أبسط حقوق شعبنا بالمقاومة

عبداللهیان: ارادة ايران للتوصل الى اتفاق جيد ومستقر وموثوق به أمر أكيد