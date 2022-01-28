العالم - خاص بالعالم

وفي رسالة نشرت على موقعها على الإنترنت تحت عنوان"نحن نرى بأعينكم"، أكدت مجموعة المخترقين لمسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، أنها تراقبهم منذ سنوات عديدة.

وأوضحت أن وصولها الى كاميرات المراقبة الداخلية مجرد جزء من مراقبتها لانشطة الاحتلال، محذرة على أنها ستستهدفهم حيث ما لا يتخيلون.



مجموعة"عصا موسى"للاختراق الالكتروني، كانت قد شنت هجوما كبيرا في تشرين الثاني (نوفمبر)2021، واخترقت خوادم الشركات الكبرى داخل الكيان الاسرائيلي، وكان بإمكانها الوصول إلى بيانات شاملة يمكن تسريبها.

وأشارت المجموعة أنها استهدفت عددا من الشركات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام1948، وحصلت على مجموعة كبيرة من خرائط المرافق الحيوية، والتي تتضمن معلومات عن موقع وخصائص الأنظمة الحيوية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.



البيانات تضمنت مسوحات خرائط محمولة جوا بدقة خمس سنتميرات وصورا ثلاثية الأبعاد لمواقع عسكرية إسرائيلية ومباني مهمة.

وذكر طاقم 'عصى موسى' أن المعلومات التي بحوزتهم كانت ذات أهمية كبيرة، وسط عقوبات دولية تمنع الوصول الدقيق للصور الجوية لمناطق حساسة داخل الأراضي الفلسطينية التي تحتلها"إسرائيل".

ونشرت الجماعة لاحقا مقطع فيديو يعرض صورا وخرائط للمنشآت الحيوية للكيان، وبين فريق"عصا موسى"أن اللقطات كانت مثالا واضحا على الصور الدقيقة التي تم التقاطها بعد التسلل إلى خوادم الشركات الإلكترونية في الكيان الإسرائيلي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...