نيويورك تايمز: إبن سلمان اتصل بنتنياهو في 2020 لتجديد تراخيص بيغاسوس

العالم - الإحتلال

وبحسب التقرير، فإن الطلب المقدم لنتنياهو كان في اتصال هاتفي مع ولي عهد السعودي، بعد حوالي شهر من توقيع اتفاقيات التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين في سبتمبر 2020.



وأوضحت نيويورك تايمز أن بن سلمان تواصل مع نتنياهو مباشرة بعد أن رفضت وزارة حرب الاحتلال، تجديد تراخيص برنامج التجسس، الذي تم بيعه للمملكة لأول مرة في عام 2017، وقد تمت الموافقة مقابل مرور الطائرات الإسرائيلية من الأجواء السعودية.

ونفى متحدث باسم نتنياهو في تصريح للصحيفة، سعي رئيس وزراء الاحتلال السابق، لتغيير مواقف بعض الدول سياسيا من خلال بيعها برنامج بيغاسوس.

إضافة إلى ذلك، صرح مكتب نتنياهو أن "الادعاء بأن نتنياهو تحدث إلى قادة أجانب وعرض عليهم هذه البرامج مقابل إنجاز سياسي أو بعض الإنجازات الأخرى، أمر غير صحيح".

واستخدم السعوديون برنامج بيغاسوس، ضد معارضين سياسيين وحقوق المرأة في المملكة، وجرى استخدامه أيضا من قبل النظام الإماراتي.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أيضًا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي اشترى البرنامج في عام 2019، لملاحقة عناصر من داعش وكذلك مجرمين جنائيين.