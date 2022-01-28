العاصفة تشتد في لبنان وفرق حزب الله بالمرصاد  

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و وسط جو عاصف ورياح عاتية، وفي ظلّ استمرار تأثير المنخفض الجوي وتراكم الثلوج في المناطق البقاعيّة شرق لبنان، واصلت وزارة الأشغال العامة والنقل بالتعاون مع البلديات وبمؤازرة جرّافات خصصتها قيادة منطقة حزب الله في البقاع العمل على جرف الثلوج وفتح الطرقات.

جهود جماعية مشتركة متواصلة منذ بدء العاصفة وحتى اليوم أسفرت عن فتح الطرق باتجاه القرى التي عزلتها الثلوج على مرتفعات السلسلتين الشرقية والغربية، فأصبحت سالكة طرق: عيناتا- اليمونة- دار الواسعة، والنبي شيث - جنتا - يحفوفا - الخضر- الخريبة، وبريتال- النبي سباط - حام - معربون.

كما تم فتح الطرق الداخلية بين الأحياء السكنية التي وصلت سماكة الثلوج فيها أحيانًا إلى ما يزيد عن المتر.

كما أرسل حزب الله اليوم الجمعة صهاريج مازوت لزوم التدفئة المنزلية، وقدّمها مجانًا لعموم أهالي بلدة اليمونة. وهو في صدد تأمين مازوت التدفئة أيضًا لأهالي بلدات يحفوفا وجنتا وحام المرتفعة.