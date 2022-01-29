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ألمانيا تمدد مهمة قواتها في العراق حتى أكتوبر القادم

ألمانيا تمدد مهمة قواتها في العراق حتى أكتوبر القادم
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:١٨ بتوقيت غرينتش

وافق البرلمان الاتحادي الألماني "البوندستاغ" على تمديد مهمة الجيش الألماني في العراق حتى أكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.

العالم-اوروبا

وصوت 553 نائبا في البرلمان الاتحادي الألماني لصالح القرار، وصوت 110 ضده، وامتنع نائب واحد فقط عن التصويت، حسب ما افادت "سبوتنيك".

ويأتي التصويت بناء على اقتراح مقدم من الحكومة الفيدرالية لمواصلة نشر القوات الألمانية المسلحة في العراق، بحسب البيان المنشور في الموقع الإلكتروني للبرلمان الألماني.

وبحسب البيان، فإنه "نتيجة لهذا القرار، سيواصل الجيش الألماني مشاركته في المهمة ضد تنظيم (داعش) الإرهابي لمدة 9 أشهر".

وأشار البيان إلى أن "المساهمة الألمانية في بناء قدرات القوات المسلحة العراقية النظامية وقوات الأمن بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم المرتبطة بها يتم تقديمها كجزء من التزام حلف (الناتو) في العراق وكجزء من التحالف الدولي ضد (داعش)".

وكانت الحكومة العراقية، قد أعلنت، رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات "التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش"، بقيادة الولايات المتحدة.

وقال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، في تغريدة على "تويتر" في 9 ديسمبر 2021: "اليوم أنهينا جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الدولي والتي بدأناها في العام الماضي، لنعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق".

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