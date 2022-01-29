السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢
١٠:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

الإمارات تعلن موعد زيارة رئيس الإحتلال لبلدها

الإمارات تعلن موعد زيارة رئيس الإحتلال لبلدها
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير الإماراتي لدى الإحتلال "محمد آل خاجة"، اليوم السبت، عن موعد الزيارة الأولى لرئيس الكيان المحتل لبلاده.

العام - الإمارات

وقال السفير الإماراتي عبر حسابه بتويتر، إن دولة الإمارات تستقبل الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتسوغ"، الأحد المقبل، في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقا بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني وتم تأجيلها لظروف "كوفيد-19".

وأضاف السفير : "نتطلع لهذه الزيارة التاريخية والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب"، على حد تعبيره.

وتعد هذه هي الزيارة الرسمية والمعلنة الأولى لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات منذ تطبيع العلاقات المخزئ بين الجانبين والذي اعتبرها الكثير من الاطراف الفلسطينية والعربية والدولية خيانة للقضية الفلسطينية وخدمة مجانية للكيان القاتل للاطفال الذي لازال يواصل اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني.

روابط ذات صلة

بدعوة من محمد بن زايد.. رئيس الكيان الاسرائيلي يزور الامارات

إبن زايد يدعو رئيس الإحتلال لزيارة الإمارات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. توقعات بإقامة جسر جوي اميرکي في الامارات لهذا السبب..

الأمن العراقي يطيح بخلية تجمع الأتاوات لداعش في نينوى

فيديو غرافيك.. كابوس"عصا موسى" يلاحق الصهاينة في عقر دارهم!

هل انسحبت الإمارات من مأرب لتتوقف صنعاء عن القصف؟

"من طهران.. هنا صنعاء"

المغرب.. اختفاء غامض ومُفاجئ للنحل وقيادي بارز في حزب العدالة والتنمية يتهم 'إسرائيل'