الإمارات تعلن موعد زيارة رئيس الإحتلال لبلدها

العام - الإمارات

وقال السفير الإماراتي عبر حسابه بتويتر، إن دولة الإمارات تستقبل الرئيس الإسرائيلي "إسحاق هرتسوغ"، الأحد المقبل، في زيارة رسمية كانت مجدولة مسبقا بتاريخ 9 يناير/ كانون الثاني وتم تأجيلها لظروف "كوفيد-19".

وأضاف السفير : "نتطلع لهذه الزيارة التاريخية والتي ستعزز من العلاقات الثنائية بين البلدين حيث نسعى لتوقيع اتفاقيات اقتصادية وتجارية مهمة بين البلدين في المستقبل القريب"، على حد تعبيره.

وتعد هذه هي الزيارة الرسمية والمعلنة الأولى لرئيس إسرائيلي إلى الإمارات منذ تطبيع العلاقات المخزئ بين الجانبين والذي اعتبرها الكثير من الاطراف الفلسطينية والعربية والدولية خيانة للقضية الفلسطينية وخدمة مجانية للكيان القاتل للاطفال الذي لازال يواصل اعتداءاته ضد الشعب الفلسطيني.