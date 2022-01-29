شاهد..مدى تورط آل خليفة في قتل اطفال اليمن

العالم - نقطة تواصل

وتداول نشطاء البحرين في مختلف منصات التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور وتغريدات عبروا فيها عن تضامنهم العميق مع الشعب اليمني المقاوم في وجه العدوان السعودي الاماراتي الاميركي، حيث حضيت بعض مقاطع الفيديو المنشورة بتفاعل كبير من قبل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الشعب البحريني على براءته من مشاركة نظام البحرين في العدوان السعودي الاماراتي ضد الشعب اليمني.

ومن الذين شاركوا في العدوان السعودي الاماراتي ضد الشعب اليمني هم اولاد ملك البحرين وعلى رأسهم خالد بن حمد.

ونشر عبدالله المحوسي عبر صفحته في الانستغرام مقطع فيديو، اكد فيه تورط خالد بن حمد في اخطاف ارواح اطفال اليمن.

وتصدر اسم الناشط والمعارض البحريني احمد جعفر الديلي، الذي هرب من جور نظام البحرين الى الدول الاوروبية، ولكن غدرت فيه حكومة صربيا وسلمته الى النظام البحرين، بعد ثلاث سنوات من هروبه من ظلم وجور نظام آل خليفة.