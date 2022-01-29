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السيد نصر الله في حوار شامل على قناة العالم قريبا

السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

​​​​​​​تبث قناة العالم الاخبارية قريبا مقابلة مع سماحة السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في حوار شامل يتحدث فيه سيد المقاومة عن أهم الأحداث والتطورات الاقليمية والدولية الراهنة.

العالم - خاص العالم

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السيد نصر الله في حوار شامل على قناة العالم قريبا

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