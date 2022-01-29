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الامن الداخلي الايراني: ضبط 3.5 طن من المخدرات جنوبي البلاد

الامن الداخلي الايراني: ضبط 3.5 طن من المخدرات جنوبي البلاد
السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

 اعلن قائد قوى الامن الداخلي في محافظة هرمزكان "العميد غلام رضا جعفري"، ضبط ما يبلغ عن 3 اطنان ونصف الطن من مادة الافيون المخدرة في احدى الطرق السريعة لهذه المحافظة الجنوبية.

العالم - ايران

واوضح "العميد جعفري" في تصريح اليوم السبت، ان شرطة هرمزكان تمكنت من خلال عملية رصد واستشراف دقيقة ان تضبط شاحنة محملة بما يزيد عن 3 اطنان ونصف من المخدرات، كانت متجهة على طريق "فارياب السريع في مدينة "رودان" (تبعد عن بندر عباس 100 كم)، لنقل المخدرات الى المحافظات المركزية.

واضاف قائد قوى الامن الداخلي في هزمكان، ان هذه العملية اسفرت عن ضبط ما يبلغ 3 اطنان ونصف من مادة الافيون المخدرة، والقبض على متهم واحد، بينما تم الكشف عن هوية سائر المهربين وجهود القوات الامنية متواصلة من اجل القبض عليهم.

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