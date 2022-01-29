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سيناريو عنترية نفتالي بينيت في نسف اتفاقية اوسلو..

السبت ٢٩ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

رأى الخبير في الشؤون العسكرية ايمن الرفاتي أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني نفتالي بينيت من خلال نسف اتفاقية اوسلو يحاول ان يلعب الدور السياسي في القضية الفلسطينية دون ان يؤدي ذلك الى انهيار حكومته.

العالم - خاص بالعالم

وقال الرفاتي في حديث لبرنامج "البوصلة" إن حكومة نفتالي بينيت تعتبر حكومة ضعيفة وهشة، لانها ترتكز على 60 مقعد داخل الكنسيت الصهيوني من اصل 120 معقد، لذلك أي اضطرابات داخل هذه الحكومة ستؤدي الى انهيارها.

واضاف: أن هناك اطراف داخل الحكومة الصهيونية ترفض الذهاب الى مفاوضات سياسية مع الفلسطينيين، وذلك حفاظًا على ما حققه حزب اليمين الصهيوني طيلة السنوات الماضية من عمليات استيطان وسيطرة على المقدسات الاسلامية والفلسطينية.

واضح الرفاتي، ان رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت وحزب اليمين الجديد وحزب ساعر يرفضون بشكل واضح الذهاب الى المفاوضات سياسية مع الفلسطيين.

واشار الرفاتي الى ان الدعم المالي من قبل الاحتلال للسطة الفلسطينية، يأتي في إطار مساعدته لمواجهة المقاومة الفلسطينية والاستمرار في التنسيق الامني.

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