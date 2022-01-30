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جبهة 'البوليساريو' تشن هجمات جديدة ضد تخندقات القوات المغربية

جبهة 'البوليساريو' تشن هجمات جديدة ضد تخندقات القوات المغربية
الأحد ٣٠ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلن "الجيش الصحراوي" التابع لجبهة البوليساريو يوم السبت أنه شن هجمات جديدة على تجمعات القوات المغربية.

العالم - افريقيا

وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) بأن الجيش استهدف مواقع القوات المغربية بقطاعات حوزة، الفرسية وأوسرد.

وقالت الوكالة إن مفارز متقدمة من "جيش التحرير الشعبي الصحراوي" استهدفت مواقع الجنود المغاربة بمناطق سهب الشديدة بقطاع الفرسية.

وأضافت أن "الجيش الصحراوي" قصف تخندقات للقوات المغربية بمنطقة كلب النص بقطاع أوسرد، فيما ركزت مفارز أخرى قصفها على مواقع مغربية بمنطقة فدرة التمات بقطاع حوزة.

وأشار "الجيش الصحرواي" إلى أنه استهدف يوم الجمعة مواقع القوات المغربية بقطاع حوزة وبمناطق فدرة العش وروس ديرت.

وأوضح أن الهجمات متستمرة ضد الجيش المغربي منذ 13 نوفمبر 2020 ردا على الخرق الرباط لاتفاق وقف إطلاق النار.

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